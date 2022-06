Vulcan: Cu cagula pe fata, a dat atacul in Brasov

In noaptea de miercuri spre joi, 1/2 iunie, in jurul orei 3.00, un barbat din Brasov a sunat la 112 sa anunte Politia ca in interiorul curtii sale se afla un barbat, posibil atacator. Dosarul a fost repartizat Sectiei 2, iar, "din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca la data de 1 spre 2 iunie, o persoana de sex masculin, avand fata acoperita, ar fi patruns, fara drept, in curtea unui imobil situat pe raza municipiului Brasov, iar dintr-o anexa ar fi sustras mai multe bunuri. ... citeste toata stirea