O vulpe a fost observata zilele trecute, in apropierea unui loc de joaca, in zona benzinariei OMV, din statiunea Rasnov.Vulpea a coborat in Rasnov, in zona benzinariei OMV, in apropierea unui loc de joaca. Animalul, era probabil, in cautare de hrana.Prezenta animalului a fost sesizata de locuitorii din zona care au anuntat autoritatile.Astfel, animalul salbatic a fost prins de catre specialistii Ocolului Silvic ... citeste toata stirea