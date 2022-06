Week-end plin la Opera Brasov

Doua spectacole ii asteapta pe melomani, in acest weekend, la Opera Brasov. Astfel, sambata, 2 iulie, de la ora 18.30, in Sala Operei, va fi prezentat concertul "Vibratie pentru visare", sustinut de cvintetul vocal ANATOLY:. Titlul evenimentului citeaza un vers dintr-una dintre lucrarile ce vor fi interpretate in prima parte: "Flacari si roti", o creatie apartinand lui Corneliu Cezar. Compozitia a fost dedicata Corului de Camera Madrigal si contine versuri ale poetilor: Rabindranath Tagore, ... citeste toata stirea