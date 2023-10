Trei persoane s-au accidentat, duminica, in Poiana Brasov, in timp ce practicau activitati montane, toate necesitand transfer catre unitatile spitalicesti cu echipajele SMURD. Iar aceasta dupa ce sambata s-a intervenit pentru acordarea primului ajutor si transportul la baza muntelui a cinci persoane, patru fiind preluate de echipajele SMURD, in vederea transportului catre spital, pentru efectuarea unor examene suplimentare de specialitate."Vremea frumoasa a umplut statiunea Poiana ... citeste toata stirea