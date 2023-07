Aproximativ 600 de oameni ai legii - politisti, jandarmi si politisti locali, au efectuat mai multe verificari, in acest weekend, iar rezultatele nu s-au lasat asteptate. Actiunea a vizat prevenirea infractiunilor comise cu violenta si combaterea consumului de substante interzise, cu consecinte imprevizibile, din cele mai grave pentru siguranta cetatenilor, iar patrularile si verificarile s-au facut in zonele in care s-au inregistrat aglomerari de persoane, la manifestarile cultural-artistice, ... citeste toata stirea