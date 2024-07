Weekend cu 518 incendii si 25 de mesaje RO-ALERT

Pompierii au actionat, in ultimele trei zile ale saptamanii trecute, pentru stingerea a 518 incendii izbucnite la nivel national. "Din totalul acestora, 354 au reprezentat arderi necontrolate, suprafata de teren afectata fiind de peste 1.000 de hectare", informeaza Biroul de presa al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).In ultimele trei zile s-au inregistrat 4.156 solicitari pentru acordarea masurilor de prim ajutor, in urma carora 3.898 de persoane aflate in dificultate ... citește toată știrea