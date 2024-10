"Weekend de vis", proiectie speciala la Brasov, in aceasta seara

Brasovenii sunt asteptati in aceasta seara, de la ora 19.00, la Centrul Cultural Reduta, la proiectia filmului "Weekend de vis", un film plin de umor, in regia lui Ovidiu Georgescu.Pelicula ofera o perspectiva autentica si sensibila asupra eforturilor unui cuplu - doi tineri corporatisti - de a-si implini visul de a deveni parinti, intr-o societate in care presiunea idealurilor de familie devine din ... citește toată știrea