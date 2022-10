Weekendul benzilor desenate la Brasov

Joi, 13 octombrie, a inceput la Brasov editia a V-a a Festivalului International de Benzi Desenate Istorice. La evenimentul organizat pana in 16 octombrie si-au anuntat participarea peste 40 de artisti si 10 specialisti din Franta, Belgia, Serbia, Bulgaria, Albania, Macedonia de Nord si Romania.Tema 2022: "Balcanii in istorie"Dupa ,,Romania 100" (2018), ,,Europa 100" (2019), ,,Eroii care au facut Istorie" (2020) si ,,Frica in Istorie" (2021), ,,Balcanii in istorie" a devenit tematica ... citeste toata stirea