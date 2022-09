"Welcome to the Balkans!" - Concurs national de benzi desenate pentru tineri

"Welcome to the Balkans!" este tema Concursului national de benzi desenate pentru adolescenti, din cadrul Festivalului International de Benzi Desenate Istorice Brasov 2022.Asociatia Forums, impreuna cu Muzeul Judetean de Istorie Brasov, a lansat joi apelul pentru Concursul national de benzi desenate pentru tineri cu tema 'Welcome to the Balkans!'Concursul national se adreseaza tinerilor intre 12 si 17 ani.Conform organizatorilor, participantii vor avea ca misiune prezentare istoriei ... citeste toata stirea