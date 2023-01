Winter Beef Cooking Camp 2023. Programul evenimentului

Tabara de creatie culinara dedicata exclusiv carnii de vita, in perioada 3-4 februarie 2023, la Hotel Soimul, in Poiana Brasov.Tematica anului 2023: Multiple tehnici de gatire a carnii de vita in functie de grupele musculare.Programul EvenimentuluiVineri si Sambata intre orele 14,00 si 20,00Open Series & Live Cooking ShowNumele: Food'Venture Team by Szabi LengyelLocalitatea: Sovata, MuresCategorie/grupa musculara (beef cut): Brisket in stil KCBS, Ribeye in stil SCAAparat de ... citeste toata stirea