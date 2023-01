Eveniment gastronomic de exceptie pentru profesionisti, dar sipentru cei pasionati de gastronomie si gurmani, in Poiana Brasov. Euro-Toques Romania va invita, in perioada 3-4 februarie 2023, la "Winter Beef Cooking Camp", care se va desfasura in statiunea Poiana Brasov, la Hotel Soimul.Manifestarea reprezinta o tabara de iarna pentru gatit exclusiv carnea de vita. In ... citeste toata stirea