Winterfest Romania 2022 a fost amanat. Biletele raman valabile pentru editia din 2023

Editia cu numarul 5 a evenimentului Winterfest Romania 2022 se amana!Winterfest, care se desfasoara in Poiana Brasov, nu va avea loc anul acesta, conform deciziei organizatorilor dupa ce au luat in vedere vremurile aspre pe care inca le traim.Organizatorii promit sa se revanseze in editia viitoare si spun ca vor fi depuse eforturi ca line-up-ul sa fie cel mai bun, ca intotdeauna."Experientele placute se lasa asteptate - la fel si cea de-a cincea editie a Winterfest!Desi nu este o ... citeste toata stirea