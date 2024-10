Wizz Air creste frecventa zborurilor de pe Aeroportul Brasov in perioada sarbatorilor de iarna

Wizz Air anunta zboruri suplimentare de pe Aeroportul Brasov in perioada sarbatorilor de iarna, pe doua rute importante.Compania Wizz Air anunta zboruri suplimentare, in perioada sarbatorilor de iarna, pe doua rute importante operate de la Aeroportul International Brasov-Ghimbav.De sarbatori, frecventa zborurilor Wizz Air de pe Aeroportul Inernational Brasov va creste catre Londra si Budapesta.Astfel, spre si dinspre Londra se va zbura de 6 ori pe saptamana, in perioada 16 Decembrie 2024 ... citește toată știrea