Wizz Air depune in mod activ eforturi pentru a reduce intarzierile si anularile imprevizibile, care ar putea perturba planurile de calatorie ale pasagerilor, au transmis marti reprezentantii companiei aeriene, precizand ca in perioada ianuarie-iulie 2023 au fost operate cu succes 99,12% dintre zborurile din Romania.,,Wizz Air colaboreaza in mod activ cu autoritatile romane. Wizz Air este dedicata mentinerii celui mai inalt nivel de satisfactie a clientilor. Ca urmare a unor perturbari ... citeste toata stirea