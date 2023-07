Wizz Air a transmis, miercuri, intr-un comunicat de presa, clarificari pentru pasagerii ale caror zboruri au suferit, in ultima perioada, intarzieri semnificative sau anulari.Reprezentantii companiei Wizz Air afirma, in contextul intarzierilor sau anularilor curselor aeriene, ca pasagerii au dreptul la vouchere pentru apa si alimente, in cazul unor intarzieri mai mari de doua ore. Atunci cand ei sunt nevoiti sa astepte mai mult de cinci ore, pot cere reprogramarea zborului sau rambursarea. ... citeste toata stirea