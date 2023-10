Compania low-cost Wizz Air a investit 300 de milioane de euro pentru a nu mai avea zboruri anulate, a declarat Jozsef Varadi, CEO-ul companiei aeriene, anunta monitorulcj.ro."Am invatat pe propria piele ca in aceasta vara nu am fost complet pregatiti pentru problemele cu care ne-am confruntat, inca mai avem probleme externe, in lantul de aprovizionare si, de ... citeste toata stirea