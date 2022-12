"World of Animation": toate premiile s-au dus la UNATC Bucuresti

Marele Premiu al Concursului National de Animatie "World of Animation", organizat de Centrul Cultural Reduta Brasov, a fost castigat de Elena Ciolacu, de la UNATC Bucuresti, pentru productia "Micul Erou". Inaintea Galei au fost proiectate toate cele 18 scurtmetraje de animatie inscrise la prima editie a concursului de animatie organizat in perioada 15 septembrie - 31 octombrie 2022, dar si scurtmetrajele realizate de catre studenti ai Facultatii de Sociologie si Comunicare din Brasov in cadrul ... citeste toata stirea