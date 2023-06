Vineri seara, de la ora 19.00, la Teatrul "Sica Alexandrescu" va fi prezentata premiera spectacolului "Yerma", o piesa de referinta a dramaturgului spaniol Federico Garcia Lorca. La Brasov, piesa poarta semnatura tinerei regizoare Diana Pacurar."Motivul pentru care am ales acest text si apoi pentru care am ales sa fac acest spectacol este ca inca simt ca este un subiect care arde, si care este deosebit de important, si anume: ce putere are cuplul in fata societatii si cat de unit poate sa ... citeste toata stirea