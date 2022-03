"Din cauza temperaturilor ridicate, in a doua parte a zilei, zapada devine moale. Astazi, 21 martie 2022, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 5 cazuri, in care practicantii de schi sau snowboard s-au accidentat pe partiile din Poiana Brasov si Masivul Postavaru. Doua au fost predate echipajelor SMURD, in vederea transportului catre unitatile spitalicesti, ... citeste toata stirea