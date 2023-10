In 15 noiembrie, domeniul schiabil din Poiana Brasov trebuie sa fie pregatit pentru sezonul de iarna 2023 -2024. Anuntul a fost facut vineri, 6 octombrie, de primarul Brasovului, Allen Coliban, cand edilul a mentionat si faptul ca in aceasta perioada se negociaza preturile cu Ana Teleferic (societatea lui George Copos, care detine, impreuna cu municipalitatea brasoveana, instalatiile de transport pe cablu)."Suntem in plin proces de pregatire a sezonului de schi 2023 -2024, operatorul cu care ... citeste toata stirea