Un concert extraordinar de colinde si spectacol de teatru or avea loc in weekend, in comuna Cristian.Primaria Cristian va invita sa luati parte la Zapezi Culturale, evenimente dedicate sarbatorilor de iarna.Evenimentele se vor desfasura in perioada 16-18 Decembrie, la Sala Mare, din comuna Cristian.Programul evenimentului Zapezi CulturaleVineri, 16 decembrie, ora 18:00, ... citeste toata stirea