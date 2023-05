La data de 25 mai, in jurul orei 22.10, paznicul de vanatoare de pe Dealul Magura din comuna Poiana Marului a sunat la 112 dupa ce a vazut in zona doi braconieri.Politistii care s-au deplasat la fata locului au identificat doi barbati, in varsta de 57 si 59 de ani, ambii domiciliati in orasul Zarnesti. "Verificarile efectuate au indicat faptul ca cei doi barbati se deplasau cu un ATV neinmatriculat, asupra acestora fiind identificata o arma cu o singura teava, marca Steyer, calibru 6,5 mm, ... citeste toata stirea