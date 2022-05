Zarnesti: De pomina, prin Bran

Un zarnestean a facut-o lata, prin Bran, prins de Politie dupa ce-a dat cu masina "de gard". Desi nu avea ce sa caute la volan (nu avea permis), avea si alcoolemia unui "inamic public" in trafic."In fapt, la data de 28 aprilie 2022, in jurul orei 16.40, un barbat, in varsta de 41 ani din orasul Zarnesti, judetul Brasov, care conducea un autovehicul in parcarea unei societati din Statiunea Bran, judetul Brasov, a lovit zidul unei cladiri, in urma evenimentului rutier rezultand doar pagube ... citeste toata stirea