Joi, 6 ianuarie, in jurul orei 11.35, politistii au oprit in trafic, pentru control un barbat, care conducea un ATV pe raza orasului Zarnesti, ce nu avea montate placute cu numar de inmatriculare. "Cu ocazia verificarilor efectuate in baza de date a Politiei Romane, politistii au constatat faptul ca barbatul nu detine permis de ... citeste toata stirea