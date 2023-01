Zarnesti si Codlea: Prinsi in trafic cu lemne furate

In cursul zilei de luni, 9 ianuarie, politisti din cadrul Politiei Municipiului Codlea au depistat in trafic un barbat, in varsta de 35 ani, care transporta cu un autovehicul pe strada Barsei, din municipiul Codlea, judetul Brasov, cantitatea de 2,5 mc material lemnos, fara a detine aviz de insotire al marfii.La aceeasi data, in jurul orei 12.20, politisti din cadrul Politiei Orasului Zarnesti au depistat in trafic un barbat, ... citeste toata stirea