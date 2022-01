Zarnesti: Ziua si masina plina cu lemne fara acte

Luni, 17 ianuarie, in jurul orei 17.45, in timpul desfasurarii unei actiuni, politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Zarnesti au depistat in flagrant, pe strada Fagului din oras, un barbat, care transporta cu un autovehicul cantitatea de aproximativ 2 metri cubi material lemnos, esenta fag, fara a detine aviz de insotire al marfii. "In conformitate cu prevederile Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice s-a procedat ... citeste toata stirea