Zarnestiul recicleaza deseuri electrice sambata, 25 mai

Locuitorii orasului Zarnesti sunt asteptati sambata 25 mai sa se debaraseze in mod responsabil de deseurile electrice si electronice (DEEE), in cadrul unei campanii organizata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "ISO Mediu" Brasov (ADI ISO Mediu), in parteneriat cu Organizatia ECOTIC, Asociatia de si Primaria Orasului Zarnesti Astfel, la data amintita, in Zarnesti vor fi amenajate 5 puncte de colectare, dintre care 4 cu program de functionare intre orele 10.00 - 17.00, unde cetatenii pot ... citește toată știrea