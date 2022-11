"Zbor", un spectacol in viziunea liceenilor din trupa "Amprente"

Duminica, 20 noiembrie, cei din trupa de teatru "Ampreunte" le propun brasovenilor spectacolul "Zbor", adaptare dupa "Zbor deasupra unui cuib de cuci", de Ken Kesey, in regia Ancai Maria Bacanu. Va fi pus in scena de la ora 18.00, la Centrul Cultural Reduta.Trupa de teatru "Amprente" este a Colegiului de Ctiinte "Grigore Antipa", iar spectacolul "Zbor" este unul care deja a adunat mai multe premii. A avut premiera in 12 aprilie, tot la Centrul Cultural Reduta."Este un spectacol foarte drag ... citeste toata stirea