"Zebrele", preferatele "bizonilor"

Politia Locala Brasov a continuat razboiul cu soferii care parcheaza aiurea pe strazile din oras sau in alte locuri nepermise. Astfel, Politia Locala Brasov a anuntat ca in perioada 5 - 18 februarie, au aplicat 619 de sanctiuni contraventionale, cu 1.473 puncte de penalizare, in cuantum de 261.437 lei. In aceeasi perioada, politistii locali au dispus ridicarea, a 173 de autoturisme stationate sau oprite neregulamentar. Alti 37 de conducatori auto, care s-au prezentat la vehicul anterior