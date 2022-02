In municipiul Brasov vor fi amenajate spatii de joaca incluzive, prin amplasarea de echipamente accesibile copiilor cu dizabilitati.Zece locuri de joaca sunt propuse a fi adaptate pentru copiii cu dizbilitati, in cadrul unui program pilot initiat de consilierul local Beatrice Moraru, relaateaza radibrasovfm.ro.Este vorba despre 2 parcuri din cartierul Astra, alte 2 in zona Garii si ... citeste toata stirea