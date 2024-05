Zeci de brasoveni au participat la "Aruncatu-n tol" din Piata Unirii. Unii dintre ei s-au incumetat sa arunce buzduganul

Ca in fiecare an, in Vinerea Luminata de dupa Paste, Junii Tineri au iesit in Piata Unirii, pentru a duce mai departe unul dintre cele mai spectaculoase obiceiuri: "Aruncatu-n tol". Ca de obicei, la inceputul evenimentului, junii au cantat Troparul Invierii la troita din Prund (Crucea lui Ilie Birt din Piata Unirii), dupa care junii au intrat in hora, in timp ce unii dintre ei aruncau buzduganul.De altfel, dupa ce acestia au aruncat buzduganul, au fost invitati sa faca acelasi ... citește toată știrea