Zeci de localitati din judetul Brasov, fara energie electrica

Reteaua de distributie a energiei electrice a fost afectata joi, 21 noiembrie, in 10 judete din tara. Peste 70 de echipe de interventie au actionat pentru limitarea efectelor produse de primul episod serios de iarna si pentru realimentarea cu energie a consumatorilor din zonele cu probleme.Cele mai multe localitati afectate sunt in judetele Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, dar sunt intreruperi punctuale si in Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures si Alba, ... citește toată știrea