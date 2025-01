Zeci de mii de turisti in statiunile de pe Valea Prahovei si din Brasov. Record si la numarul accidentelor de pe partii

Zeci de mii de turisti la munte, in statiunile de pe Valea Prahovei si din Brasov. Administratorii partiilor raporteaza "cifre istorice", dar si un nou record la numarul accidentelor de pe partii.O mare de turisti pare ca a luat cu asalt statiunile montane de pe Valea Prahovei si din judetul Brasov, in vacanta de la acest inceput de an. Inca de la primele ore ale diminetii, parcarile devin neincapatoare, la mijloacele de transport pe cablu de formeaza cozi la care se asteapta si peste o ora, ... citește toată știrea