Dupa Grecia, zeci de pompieri romani au plecat duminica, in Franta pentru a lupta cu incendiile de vegetatie.Romania trimite in Franta al doilea contingent de pompieri militari specializat in stingerea incendiilor de padure, a anuntat IGSU.Cel de-al doilea contingent de militari specializat in stingerea incendiilor de padure a plecat duminica dimineata spre Franta pentru a-i inlocui pe pompierii romani pre-pozitionati pe teritoriul acestei tari.Este vorba despre 40 de salvatori care vor ... citeste toata stirea