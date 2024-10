Zeci de tineri s-au electrocutat grav, iar unii au murit, in ultimii ani, in zonele de cale ferata, ignorand averstimentele CFR

90 de persoane s-au electrocutat in zonele de cale ferata din tara, in ultimii zece ani, potrivit unui bilant al Companiei Nationale de Cai Ferate, care arata ca, de-a lungul timpului, multi tineri au ignorat semnele de avertizare a pericolului si au fost grav raniti ori si-au pierdut viata pentru un selfie facut la inaltime, pe vagoanele de tren sau pe podurile feroviare.Potrivit CNCF, accesul persoanelor neautorizate in zona de siguranta a infrastructurii feroviare, care cuprinde fasiile de ... citește toată știrea