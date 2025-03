Zeciuiala de la TSA. Si-a dat singur 170.000 de lei

Decizia de incetare a contractului de manager al Teatrului Sica Alexandrescu (TSA) a lui Dan Cogalniceanu a fost luata, sustin surse din administratia brasoveana, dupa ce acesta ar fi cerut ca pe langa salariul de manager sa primeasca si o cota de 10% din veniturile obtinute din vanzarea de bilete la piesele in care joaca si actorul Dan Cogalniceanu (foto dreapta).In urma unei discutii cu acesta, primarul George Scripcaru i-ar fi cerut sa renunte la aceste pretentii, avand in vedere ca in ... citește toată știrea