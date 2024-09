Zelenski a transmis de la tribuna ONU ca Ucraina "nu va accepta niciodata" un acord de pace impus

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, la tribuna ONU din New York, ca tara sa aflata in razboi cu Rusia "nu va accepta niciodata" un acord de pace care sa ii fie "impus" de marile puteri, relateaza AFP, conform Agerpres.Denuntand in fata Adunarii Generale a ONU "razboaiele coloniale si comploturile marilor puteri in detrimentul tarilor mici", presedintele Zelenski a insistat ca "ucrainenii nu vor accepta ... citește toată știrea