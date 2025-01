Zi cu 20 de interventii in Poiana Brasov. Pentru 6 s-a chemat ambulanta, pentru un caz grav, hemoragie masiva dupa ce si-a taiat piciorul cu schiul, elicopterul SMURD

In acest weekend, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 28 de cazuri, in care turistii care practicau activitati cu specific montan s-au accidentat.Sambata, 18 ianuarie, s-a inregistrat cel mai mare numar de interventii din acest sezon in Poiana Brasov, respectiv 20. 6 persoane au fost trimise catre unitatile spitalicesti cu echipajele SMURD/SAJ, iar pentru una a fost nevoie de interventia elicopterului de la Punctul de Operare ... citește toată știrea