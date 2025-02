Zi cu doua cruci pe sosele

Zona INA Schaefler: Aruncat de pe moped, mort pe locUn tragic accident de circulatie a avut loc luni, 3 februarie, in jurul orelor 07.00, pe DN 73, intre localitatile Cristian si Brasov (zona INA Schaefler).In accident a fost implicat conducatorul unui moped, care ar fi fost acrosat de un autoturism, in conditii ce urmeaza a fi stabilite in cadrul cercetarilor."Din nefericire, in urma impactului, conducatorul mopedului a suferit leziuni corporale grave. Echipajele specializate sosite la ... citește toată știrea