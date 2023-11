Marti, 21 noiembrie, la Praznicul "Intrarii in templu a Maicii Domnului", credinciosii Parohiei Codlea II, au primit binecuvantarea IPS Laurentiu Streza, Mitropolitul Ardealului, care a tarnosit biserica inchinata "Tuturor Sfintilor" si "Intrarii in templu a Maicii Domnului", si a sfintit pictura realizata aici.Credinciosii din Codlea, stransi in numar mare, l-au intampinat pe ierarh invesmantati in costume populare. Sub protia IPS Laurentiu s-au aflat protopopul de Rasnov-Bran-Zarnesti - pr. ... citeste toata stirea