Zi de razie cu 72 de politisti si jandarmi

IPJ Brasov a desfasurat joi, 7 noiembrie, o ampla actiune in localitatile Crizbav si Dumbravita, din judetul Brasov. Actiunea s-a desfasurat in doua etape din zi, iar in cadrul activitatilor desfasurate au fost angrenati 56 de politisti si 16 jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Brasov, care au legitimat peste 300 de persoane si au verificat, in trafic, aproape 200 de vehicule, atat de transport persoane, cat si de transport marfa, in special transport material lemnos. Au fost ... citește toată știrea