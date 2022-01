Zi libera de Unirea Principatelor

Luni, 24 ianuarie, este prima zi libera din acest an. In 2016, autoritatile au decis ca aceasta zi sa fie libera, iar, cum in acest an sarbatoarea este intr-o zi de luni, romanii se bucura de un weekend prelungit.Toti brasovenii pe care i-am intalnit ieri stiau ce sarbatorim in 24 ianuarie. "Unirea Principatelor Romane o sarbatorim pe 24 Ianuarie! Toata lumea stie!", spune o femeie. "Ziua Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca", arata un barbat mai tanar. "Cum sa nu imi amintesc ce sarbatorim pe ... citeste toata stirea