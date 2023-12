In urma cu aproape 100 de ani, un copil plecat de pe bancile scolii din comuna Poiana Marului a ajuns un mare carturar si publicist si un personaj important in Marea Unire de la 1918. Este povestea lui Ion Clopotel, carturarul si publicistul nascut in 10 noiembrie 1892 in Poiana Marului, care ocupa un loc important in galeria personalitatilor culturale care au inlesnit reintregirea tarii. La numai 26 de ani, dupa ce absolvise cu succes Liceul "Andrei Saguna" din Brasov si studiile universitare, ... citeste toata stirea