Zidul de aparare al Cetatii Brasov a inceput sa se darame

O portiune a zidului de aparare a Cetatii Brasov va intra in reparatii, dupa ce in urma cu doi ani s-a desprins o portiune din el. Lucrarile sunt estimate la 2.938.810 lei cu TVA, iar pentru a se putea realiza aceasta interventie va fi nevoie de aprobarea unei hotarari de Consiliu Local, aceasta urmand a fi supusa aprobarii in sedinta de plen de joi, 25 august.In documentatia aferenta proiectului de hotarare se arata ca portiunea de zid ce face obiectul acestui proiect este o zona de ... citeste toata stirea