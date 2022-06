Zidul de sprijin al drumului care duce spre Poiana Brasov, surpat pe o lungime de 14 metri. Drumul va fi consolidat in regim de urgenta FOTO

O portiune de 14 metri din zidul de sprijin al drumului care duce catre statiunea Poiana Brasov s-a surpat, zona fiind semnalizata pentru evitarea accidentelor. Municipalitatea, care are in administrare drumul, anunta ca, luni, in Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a luat decizia de consolidare a acestui drum in regim de urgenta. Avaria la zidul de sprijin al drumului catre Poiana Brasov s-a produs la kilometrul 7 si a fost observata duminica, atunci cand Serviciul Voluntar pentru ... citeste toata stirea