Zidurile vechii cetati de Sub Tampa ar urma sa fie restaurate

Dupa ce a preluat in administrare zidurile vechii cetati, Primaria Brasov vrea sa demareze o serie de lucrari de restaurare pentru a le repune in valoare alaturi de turnuri sau de bastioane. Astfel, reprezentantii municipalitatii isi propun sa refaca zidurile de Sub Tampa, iar pe langa Bastionul Postavarilor sa reabiliteze si Turnul Vanatorilor.Situat pe latura de Sud Est a centrului vechi al Brasovului, aproape de telecabina care urca pe Tampa, impreuna Turnul Vanatorilor, face parte din ... citeste toata stirea