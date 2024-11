Zile cu toamna si iarna la un loc. De miercuri pana sambata, ploaie, lapovita si ninsoare peste Brasov

Temperaturile scad si mai mult si vin ninsorile, la Brasov. "Brasovenii vor avea parte de vreme din ce in ce mai capricioasa dupa mijlocul saptamanii. De miercuri seara si pana sambata dimineata vor fi episoade cu ploaie, lapovita si ninsoare si trecator s-ar putea depune strat de zapada. Pana miercuri insa, vremea ramane destul de linistita la Brasov. Ceata ar putea sa apara in continuare in orele diminetilor, insa dupa-amiezele ar ... citește toată știrea