Zile libere 2023. Trei weekend-uri prelungite pentru bugetari

Inca 3 zile libere in 2023 pentru bugetari. Guvernul a decis ca zilele de 23 ianuarie, 2 iunie si 14 august 2023 sa fie zile libere pentru salariatii din sectorul public.Guvernul a stabilit, printr-o hotarare, ca zilele de 23 ianuarie, 2 iunie si 14 august 2023 sa fie zile libere pentru salariatii din institutiile si autoritatile publice, avand in vedere ca acestea se situeaza intre zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, conform Codului Muncii, si zile de repaus saptamanal.Aceste ...