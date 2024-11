Zile libere de la stat de Craciun 2024. Cat timp vor sta romanii acasa de sarbatori

Cu doar 40 de zile ramase pana la Craciun, multi romani sunt deja in asteptarea sarbatorilor de iarna si a traditionalelor zile libere de la stat.Craciunul 2024 va aduce o minivacanta de cinci zile pentru angajatii la stat, iar acest lucru este un motiv in plus de bucurie pentru cei care se pregatesc de sarbatoare.Zile libere de Craciun 2024In acest an, Craciunul va cadea pe 25 ... citește toată știrea