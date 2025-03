Zile libere pentru romani. Urmeaza doua minivacante in 2025

Zile libere 2025. Romanii vor beneficia de doua minivacanteDistribuie daca iti place!Romanii vor beneficia de doua minivacante in 2025, oferindu-le ocazia de a se bucura de mai mult timp liber alaturi de familie si prieteni.Prima minivacanta va avea loc la inceputul lunii mai, iar a doua, de Rusalii, in luna iunie.Minivacanta de 1 MaiZiua de 1 Mai, cunoscuta drept Ziua Muncii, este zi libera legala in Romania. In 2025, Guvernul a decis ca si ziua de vineri, 2 mai, sa fie ... citește toată știrea